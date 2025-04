Der Wasserdruck in seinen Duschen ist für Präsident Trump schon lange ein Anliegen. An einem hektischen Tag hat er nun dafür Zeit gefunden - dabei geht es ihm vor allem um sein «schönes Haar»

dpa 10.04.2025 - 14:29 Uhr

Washington - Zölle gegen China erhöht, Zölle gegen die meisten anderen Länder gesenkt - und noch schnell den Wasserdruck in Duschen erhöht. US-Präsident Donald Trump hatte einen vollen Tag gestern, und ein Anliegen lag ihm dabei offenbar besonders am Herzen: Seit Jahren stört ihn der geringe Wasserdruck in Duschen, nun hat er per Dekret die verpflichtende Begrenzung des Wasserdrucks in Duschen abgeschafft. "Ich dusche gerne, um mein schönes Haar zu pflegen", erklärte der Präsident bei der Unterzeichnung im Oval Office. "Ich stehe 15 Minuten lang unter der Dusche, bis es nass wird." Das Wasser tropfe nur aus dem Duschkopf. "Es ist lächerlich."