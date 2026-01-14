Im Hohenlohekreis ist eine 58-Jährige mit schweren Verletzungen auf offener Straße gefunden worden. Vor Ort erlag sie ihren Verletzungen. Ein 46-jähriger Mann kam in Untersuchungshaft.

red/AFP 14.01.2026 - 15:58 Uhr

In Baden-Württemberg ist eine 58-Jährige Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Die Frau wurde am frühen Dienstagmorgen mit schweren Verletzungen auf offener Straße in Schöntal gefunden, wie die Polizei am Mittwoch in Heilbronn mitteilte. Trotz medizinischer Notversorgung starb sie noch vor Ort.