Drive-ins kennt man von großen Fast-Food-Ketten. In Niedersachsen nahe der A30 wird nun etwas anderes direkt am Auto verkauft – Kunden reisen dafür teils lange an.
31.05.2026 - 13:01 Uhr
Salzbergen - Rote Früchte statt Pommes oder Burger: Ein ungewöhnlicher Drive-in sorgt in Niedersachsen nahe der A30 seit kurzem regelmäßig für lange Autoschlangen. Dort verkauft ein Erdbeerhof frische Erdbeeren, Milchshakes, Spaghettieis oder mit Schokolade überzogene Früchte aus einem Verkaufsstand direkt am Auto. Kunden bestellen zuvor aus ihrem Wagen heraus an einem Terminal. Dafür nehmen manche Menschen teils lange Anreisen und Schlangestehen in Kauf.