Der Schokoladenhersteller will den quadratischen Haferriegel «Monnemer Quadrat Bio» aus Mannheim verbieten lassen. Die Niederlage vor dem Landgericht Stuttgart akzeptiert das Unternehmen nicht.
09.02.2026 - 10:21 Uhr
Stuttgart - Der Schokoladenhersteller Ritter Sport geht weiter gegen den quadratischen Haferriegel "Monnemer Quadrat Bio" der Firma Wacker aus Mannheim vor: Das Unternehmen hat Berufung beim Oberlandesgericht Stuttgart eingelegt, wie das Landgericht Stuttgart mitteilte. Ritter Sport will demnach die Niederlage vor dem Landgericht vom Januar nicht akzeptieren.