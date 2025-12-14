Der Chef des Schokoladenherstellers Ritter Sport, Andreas Ronken, rechnet mit weiter steigenden Schokoladenpreisen. „Wir erleben gerade eine Schokoladenkrise“, sagte Ronken.
14.12.2025 - 09:35 Uhr
Der Chef des Schokoladenherstellers Ritter Sport, Andreas Ronken, rechnet mit weiter steigenden Schokoladenpreisen. „Wir erleben gerade eine Schokoladenkrise“, sagte Ronken dem Portal „t-online“ laut Meldung vom Sonntag. „Billiger wird es nicht mehr.“ Im Gegenteil seien eher steigende Preise zu erwarten, weil Tropenprodukte wie Kakao besonders vom Klimawandel betroffen seien.