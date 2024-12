Ukrainerinnen und Ukrainer die in Deutschland nicht arbeiten, sollen verstärkt zur Arbeitsaufnahme oder Rückkehr bewegt werden. In Deutschland und Polen sollen hierfür Behörden errichtet werden, teilt Bundeskanzler Scholz mit.

red/dpa 04.12.2024 - 15:43 Uhr

Arbeitslose Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland sollen nach dem Willen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verstärkt zur Arbeitsaufnahme oder auch zu einer Rückkehr in ihre Heimat bewegt werden. „Zu viele sind gewissermaßen schon so lange hier und müssten jetzt eigentlich mal loslegen“, sagte Scholz in der Regierungsbefragung im Bundestag. Deutschland müsse gucken, dass sich möglichst viele Ukrainerinnen und Ukrainer sowie andere Geflüchtete nach Spracherwerbs- und anderen Maßnahmen Arbeit suchten. Bisherige Erfolge beim dafür von der Regierung eingesetzten „Jobturbo“ genügten nicht.