Psychodelische Drogen: Im Rausch der Sinne Was ist LSD-Microdosing? Und wie gefährlich ist es?

Besser drauf, konzentrierter, kreativer – und das alles ohne Rausch und Risiko? An den Konsum von LSD in Minimal-Dosen gibt es viele Erwartungen. Doch an Belegen mangelt es. Wir erklären, was LSD und Microdosing meint und welche Gefahren damit verbunden sind.