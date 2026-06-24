Schorndorf: Büro Schlang eröffnet neuen Showroom – zwei Jahre nach der Flut

„Wir haben gesehen, wie ein VW-Bus vorbeigeschwommen kommt. Vor dem Gebäude wurde die Straße zum reißenden Fluss, es war surreal“, sagt Andreas Schert. Die Eindrücke der Flut in der Nacht auf den 3. Juni 2024 haben sich bei ihm eingebrannt. „Das Wasser in unseren Geschäftsräumen stand rund 1,20 Meter hoch“, sagt der Geschäftsführer von Büro Schlang.

Die Flut, ausgelöst durch Hochwasser und Starkregen, traf den Betrieb im Schorndorfer Ortsteil Haubersbronn in der Wieslauftalstraße mit voller Wucht. Das Firmengebäude wurde überflutet, Inventar und Ware wurden zerstört. Bilder auf der Homepage zeigen, welche Spur der Verwüstung Wassermassen und Schlamm in den Geschäftsräumen hinterlassen haben. Mehr als zwanzig Monate arbeitete das Team provisorisch aus Containern auf dem Firmenparkplatz, in denen der Betrieb weiter aufrechterhalten blieb. Das beschädigte Firmengebäude musste grundlegend saniert werden.

Flut wurde zum Anlass genommen, die Firma neu auszurichten

Ein Kraftakt. Und er ist gelungen. Büro Schlang lädt nun am Donnerstag. 25. Juni, zur Wiedereröffnung mit einem neuen Showroom, ein. Andreas Schert hat die Katastrophe mit ihren verheerenden Folgen zum Anlass genommen, den Betrieb neu auszurichten.

Welche Anforderungen hat der Kunde in fünf Jahren an uns? Dieser Frage sei er mit seinem Team nachgegangen. Die moderne Bürowelt sehe heute ganz anders aus. „Die Bürobranche ist in starkem Wandel“, sagt er. Das papierlose beziehungsweise papierarme Büro sei längst Realität. Corona habe dieser Entwicklung nochmals einen kräftigen Schub gegeben.

Das Firmenzeichen von Büro Schlang im Schorndorfer Teilort Haubersbronn ist von Weitem zu sehen – nun feiert der Betrieb die Eröffnung seines neuen Showrooms. Foto: Eva Schäfer

Und wie sehen moderne Arbeitswelten heute aus? Andreas Schert nimmt Platz in einem Raum mit Videokonferenzsystem für hybride Besprechungen. Garderobe, Pflanzgefäße, aber auch Tischfüße sind mit schallabsorbierendem Material versehen. „Oft muss man Büros akustisch nachrüsten“, sagt der Fachmann aus Erfahrung. Die Reduzierung von Lärm bei der Büroarbeit sei ein wachsendes Thema. Da passt auch die Telefon-Box dazu, in der Gespräche völlig abgeschirmt im Großraumbüro geführt werden können.

Die Kommunikation im Büroalltag ist vielfältig und hat unterschiedlichste Ansprüche – dieser Ansatz spiegelt sich auch in der Ausstellung wider. So gibt es Besprechungs-Inseln mit Lounge-Charakter für informelle Gespräche, bei denen die Sitzgelegenheiten mit Akustik-Rückwänden ausgestattet sind. Den „Kreativ-Raum“ nennt Andreas Schert einen Bereich, der mit bunten, verschiedenen Sitzmöbeln und Bänken mit einem großen Touchdisplay ausgestattet ist. Dort macht er anschaulich, wie das Präsentieren und Zusammenarbeiten am Bildschirm aussehen kann, und wie Schulungen interaktiv gestaltet werden. Verschiedenste digitale Lösungen werden in dem Showroom präsentiert.

Ein weiteres Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung zieht, ist die Ergonomie: An einem höhenverstellbaren Schreibtisch demonstriert Andreas Schert, wie das Arbeiten rückenschonend aussehen kann. Klar ist, dass dem Bürostuhl bei sitzenden Tätigkeiten eine zentrale Rolle zukommt. Dazu kann der Kunde einen Bürostuhl auswählen und auf die Markierung am Boden rollen, die die Umrisse eines Bürostuhls in einem roten Kreis zeigt. Dadurch startet ein Video mit einem Avatar, das zentrale Aspekte erklärt, worauf es beim ergonomischen Sitzen ankommt. Auch die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden sollen als „lebendige Ausstellung“ fungieren.

„Hier sollen sich Kunden inspirieren lassen und mit vielen Ideen nach Hause gehen“, sagt Schert. In der sogenannten Material-Werkstatt können Kunden außerdem erfahren, wie sich Materialien, beispielsweise Stoffe, anfühlen, und das Spektrum der Farbtöne aufzeigen. Auch wenn der Schwerpunkt nun auf die Büro- und Geschäftsausstattung gelegt wird, will der Betrieb weiterhin die Privatkunden im Blick behalten. Das Angebot an Büromaterial wurde zwar reduziert, doch ist eine rund um die Uhr geöffnete Abholstation für Büromaterial eingerichtet. Mit Printfix gibt es zudem ein Angebot für die individuelle Geschäftsausstattung – vom Stempel bis zur Visitenkarte.

2024 wollte das Unternehmen eigentlich sein 30-Jahr-Jubiläum in Schorndorf-Haubersbronn feiern. Doch die Flut hatte das alles unmöglich gemacht. Gegründet wurde der Betrieb 1960 vom Büromaschinenmechanikermeister Heinrich Schlang. Büro Schlang feiert die Wiedereröffnung mit dem neuen Showroom am Donnerstag, 25. Juni. An diesem Tag ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es auf der Homepage unter www.schlang.de.

Die Flutkatastrophe im Rems-Murr-Kreis: Am 2. Juni 2024 stürzten mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. Der aufgeweichte Boden konnte nichts mehr halten. Im Wieslauftal (Rems-Murr-Kreis) stieg das Wasser mit jeder Sekunde. Im Schorndorfer Ortsteil Miedelsbach verloren zwei Menschen ihr Leben in der Flutnacht. Kleine Plaketten mit einer Höhenmarke erinnern im Wieslauftal an die Katastrophe. Hochwassermarken in Rudersberg machen an besonders betroffenen Orten deutlich, wie hoch das Wasser stand, und rufen das Ausmaß der Flutkatastrophe in Erinnerung. Die Marke zeigt nicht nur den Höchststand, sondern trägt auch einen QR-Code. Wer ihn mit dem Handy scannt, gelangt zu Originalbildern der Flutnacht und den Aufräumarbeiten danach.