Ein Unbekannter hat in Schorndorf einen Hühnerstall aufgebrochen und vier von insgesamt 22 Tieren gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Jürgen Veit 12.05.2025 - 15:23 Uhr

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Montag im Hegnauhofweg in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) einen Hühnerstall aufgebrochen und vier der insgesamt 22 Tiere gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, das Schloss des Stalles mit einer Gewindestange aufgebrochen. Der 27-jährige Eigentümer der Hühner bemerkte die Tat und den Diebstahl von vier seiner Tiere am Montagmorgen.