Schorndorf Ehre für Fallschirmspringer: Punktlandung im Goldenen Buch
Noch nie hat jemand bei einer Fallschirmsprung-WM alle drei Einzeltitel abgeräumt – bis der Schorndorfer Robin Griesheimer kam, sah und sprang.
Noch nie hat jemand bei einer Fallschirmsprung-WM alle drei Einzeltitel abgeräumt – bis der Schorndorfer Robin Griesheimer kam, sah und sprang.
Vom Turnküken zum Fallschirmspringer: Die Stadt Schorndorf hat die Welterfolge des in Schorndorf geborenen Sportsoldaten gewürdigt und dem Athleten für seine außergewöhnlichen Leistungen einen Eintrag ins Goldene Buch gewährt. Bei den Weltmeisterschaften im Fallschirmspringen in Katar hatte der in der Daimlerstadt aufgewachsene Athlet nicht nur die Einzeltitel im Ziel- und Stilspringen gewonnen, sondern auch die Kombinationswertung für sich entschieden.