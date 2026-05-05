Vom Turnküken zum Fallschirmspringer: Die Stadt Schorndorf hat die Welterfolge des in Schorndorf geborenen Sportsoldaten gewürdigt und dem Athleten für seine außergewöhnlichen Leistungen einen Eintrag ins Goldene Buch gewährt. Bei den Weltmeisterschaften im Fallschirmspringen in Katar hatte der in der Daimlerstadt aufgewachsene Athlet nicht nur die Einzeltitel im Ziel- und Stilspringen gewonnen, sondern auch die Kombinationswertung für sich entschieden.

Nach Angaben des deutschen Fallschirmsportverbands gelang in der mehr als 60-jährigen Geschichte des Wettbewerbs damit erstmals einem männlichen Sportler der Gewinn aller drei Titel in einem Wettkampf. „Das Goldene Buch dokumentiert, welche Persönlichkeiten mit Schorndorf verbunden sind und Besonderes geleistet haben. Es ist damit auch ein Stück Stadtgeschichte für die Nachwelt“, sagte Oberbürgermeister Bernd Hornikel zur Begrüßung.

Mit seinem ersten selbst verdienten Geld leistete er sich einen Tandemsprung

Schon 2017 ein Kraftpaket: Als Turner trat Robin Griesheimer auch für den TSV Schmiden an. Foto: Patricia Sigerist

Griesheimer wuchs in Schorndorf auf und lebt heute im oberbayerischen Schwabsoien. Seine sportlichen Anfänge liegen in Schorndorf – allerdings im Turnsport. Von seinem ersten selbst verdienten Geld leistete er sich später einen Tandemsprung in Calw.

Selbst als sich bei seinem ersten Solosprung der Hauptfallschirm nicht öffnete und er mit dem Rettungsschirm landen musste, blieb er dem Sport treu. Heute, rund 4500 Sprünge später, gehört Griesheimer zur Sportfördergruppe der Bundeswehr und zur Weltelite im Fallschirmsport.

Beim Zielspringen versuchen Athletinnen und Athleten, aus mehreren Hundert Metern Höhe einen markierten Punkt am Boden möglichst genau zu treffen. Oft entscheiden nur wenige Zentimeter. Heute sei es weniger die Höhe, die für Aufregung sorge, sagt Griesheimer, sondern vor allem der Wettkampf und das damit verbundene Adrenalin.

„Diese Wertschätzung bedeutet mir sehr viel – gerade weil der Fallschirmsport sonst nicht jeden Tag im Rampenlicht steht. Dass meine Leistungen hier in meiner Heimatstadt gesehen werden, macht mich stolz“, sagte Robin Griesheimer. Im Goldenen Buch bleibt diese Verbindung nun sichtbar dokumentiert – als Anerkennung für eine außergewöhnliche sportliche Laufbahn.