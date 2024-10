Am Samstagvormittag hat sich ein Mann im Bahnhofsgebäude in Schorndorf entblößt und eine Frau belästigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zu einem Fall von Exhibitionismus ist es am Samstag am Schorndorfer Bahnhof gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, ließ ein 49-jähriger Rollstuhlfahrer am Samstagvormittag gegen 11.40 Uhr im Bahnhofsgebäude in Schorndorf seine Hose herunter und berührte sein Geschlechtsteil. Zu diesem Zeitpunkt befand der Mann sich in der Nähe einer Frau, die sich ebenfalls am Bahnhof aufhielt.

Polizei erteilt Platzverweis

Der Mann erhielt seitens der Polizei einen Platzverweis, zudem wird nun strafrechtlich ermittelt. Etwaig weitere Geschädigte oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07181/2040 zu melden.