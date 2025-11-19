Der 68-Jährige, einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, stellt in der Barbara-Künkelin-Halle seinen neuen Roman „Sputnik“ vor.
19.11.2025 - 06:00 Uhr
Sein Markenzeichen ist der markante Glatzkopf: Christian Berkel gehört jedoch auch jenseits der optischen Besonderheit zu den anerkannt besten Schauspielern in Deutschland. Er war an zahlreichen europäischen Filmproduktionen sowie an Hollywood-Blockbustern beteiligt und wurde mit dem Bambi, der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Seine Ehe mit Schauspielerin Andrea Sawatzki wirft auch für die Boulevardmedien gerne Berichte ab.