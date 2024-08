Ein Unbekannter hat eine 21-Jährige am Dienstag in Schorndorf sexuell belästigt und ist daraufhin geflüchtet. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

nse 07.08.2024 - 08:36 Uhr

Zu einem Fall sexueller Belästigung ist es am Dienstag in Schorndorf gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 21-Jährige am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr mit ihrem Hund in der Mittleren Uferstraße nahe des dortigen Spielplatzes beim Gassigehen unterwegs, als sie von einem fremden Mann angesprochen wurde.