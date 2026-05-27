Schorndorf Palm-Preis für zwei mutige Stimmen: Sie kämpfen gegen Unrecht
Eine russische Schriftstellerin und ein mauretanischer Jurist erhalten den renommierten Palm-Preis für Presse- und Meinungsfreiheit.
Eine russische Schriftstellerin und ein mauretanischer Jurist erhalten den renommierten Palm-Preis für Presse- und Meinungsfreiheit.
Angst, Entsetzen, Scham: Seit dem 24. Februar 2022 ist in der Welt der russischen Autorin und Dramaturgin Natalja Kljutscharjowa nichts mehr wie es war. Den Angriffskrieg ihres Heimatlandes auf die Ukraine hat die 1981 geborene Schriftstellerin vom ersten Tag an in einem Tagebuch dokumentiert – und kein Geheimnis daraus gemacht, was sie davon hält. Nachdem das „Tagebuch vom Ende der Welt“ im Suhrkamp Verlag veröffentlicht war, musste Natalja Kljutscharjowa mit den beiden Töchtern ihre Heimat verlassen.