Angst, Entsetzen, Scham: Seit dem 24. Februar 2022 ist in der Welt der russischen Autorin und Dramaturgin Natalja Kljutscharjowa nichts mehr wie es war. Den Angriffskrieg ihres Heimatlandes auf die Ukraine hat die 1981 geborene Schriftstellerin vom ersten Tag an in einem Tagebuch dokumentiert – und kein Geheimnis daraus gemacht, was sie davon hält. Nachdem das „Tagebuch vom Ende der Welt“ im Suhrkamp Verlag veröffentlicht war, musste Natalja Kljutscharjowa mit den beiden Töchtern ihre Heimat verlassen.

Auch Yahya Ekhou musste aus seinem Herkunftsland fliehen: Der mauretanische Jurist und Autor ist in seiner alten Heimat zur Zielscheibe geworden, weil er für säkulare Reformen und Religionsfreiheit kämpft. Aus diesem Grund wurde er verfolgt und inhaftiert, seine Staatsbürgerschaft wurde ihm entzogen. Yahya Ekhou und Natalja Kljutscharjowa haben in Deutschland Zuflucht gefunden, doch der Start in der neuen Heimat war alles andere als einfach.

Palm-Stiftung ehrt mutige Autoren mit 10.000 Euro Preisgeld

Nun ehrt die in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ansässige Palm-Stiftung die zwei Autoren mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit. Beide erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils 10.000 Euro, als Anerkennung für „ihre anhaltende Courage, die Freiheit des Wortes als universales Gut zu verteidigen – auch dann, wenn es gefährlich ist“. Das Ziel der Gründer Maria und Johann-Philipp Palm war, mit ihrer 1995 ins Leben gerufenen Stiftung die Werte der freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung zu stärken und Menschen zu ermutigen, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.

Der Buchhändler und Verleger Johann Philipp Palm (1766-1806) wurde wegen eines gegen Napoleon gerichteten Pamphlets zum Tod verurteilt. Foto: dpa

Natalja Kljutscharjowa stehe für den mutigen Widerstand russischer Intellektueller gegen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, betonen die Verleiher des Preises. Aus dem deutschen Exil gebe sie politischen Gefangenen in Russland eine Stimme – „Menschen, die für ein Foto, ein Gespräch oder wenige Worte zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden und im Gefängnis erneut angeklagt werden“. Ulrich Palm, Vorsitzender des Stiftungsrates und Mitglied des Kuratoriums, sagt dazu: „Es gibt Menschen in Russland, die gegen dieses Unrechtssystem aufstehen und kämpfen.“ Natalja Kljutscharjowa habe von Anfang an ganz klar Stellung genommen.

Yahya Ekhou: Vom Geflüchteten zum Aktivisten

Der zweite Preisträger, Yahya Ekhou, stammt aus Mauretanien und wurde 1990 geboren. Laut der Palm-Stiftung ist Yahya Ekhou in einer sunnitisch-muslimisch geprägten Stammesgesellschaft aufgewachsen. Ein Studienaufenthalt in Ägypten erweiterte seinen Horizont enorm und veranlasste ihn nach seiner Rückkehr, sich für Religionsfreiheit und säkulare Reformen einzusetzen. Nach heftigen Repressionen floh er 2018 nach Deutschland und ist heute Vorsitzender der Säkularen Flüchtlingshilfe Deutschland und Gründungsmitglied des Arbeitskreises Politischer Islam. „Zu einer freiheitlichen Demokratie gehört, dass ebenso die Freiheit, an nichts zu glauben, respektiert wird. Unser Grundgesetz steht über religiösen Gesetzen“, betont Ulrich Palm.

Der Palm-Preis wird im Zwei-Jahres-Rhythmus vergeben. Er erinnert an einen Vorfahren der Stifter, der bereits im 18. Jahrhundert für die Meinungsfreiheit eintrat. Johann Philipp Palm, 1766 in Schorndorf geboren, war Buchhändler und Verleger. Im Jahr 1806 verlegte und verkaufte er eine anonym verfasste Schrift, deren Autor die imperiale Politik Napoleons und die Kollaboration der deutschen Fürsten mit der Militärdiktatur für ihren eigenen Machterwerb kritisierte. Der Verfasser rief dazu auf, Widerstand zu leisten.

Napoleon griff hart durch: Da Palm sich weigerte, den bis heute unbekannten Namen des Verfassers zu nennen, verfügte Napoleon, dass der Buchhändler sterben müsse. Am 26. August 1806 wurde Johann Philipp Palm zum Tod verurteilt und bereits wenige Stunden später erschossen.