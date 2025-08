Ein technischer Defekt wirft in Rudersberg einen Zwölfjährigen zu Boden, in Schorndorf bremst ein Erwachsener panisch vor dem Polizeirevier – beide erleiden schwere Verletzungen.

Frank Rodenhausen 01.08.2025 - 08:45 Uhr

Ein Junge kracht mit dem Kopf auf den Gehweg, ein Mann stürzt kopfüber nach einer Vollbremsung: Im Rems-Murr-Kreis ist es am Donnerstag zu zwei schweren Fahrradunfällen gekommen. In beiden Fällen mussten die Verletzten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.