Das neu eingeführte Messerverbot sorgt im Wieslauftal für massive Polizeipräsenz im ÖPNV. Warum kontrolliert und was gefunden wurde.
20.10.2025 - 11:41 Uhr
Ein gewöhnlicher Freitag im Wieslauftal (Rems-Murr-Kreis). Doch wer an diesem Tag am Nachmittag und Abend die Wieslauftalbahn oder einen der regionalen Busse betritt, begegnet ungewöhnlich vielen Uniformierten. Zwischen 16 und 23.30 Uhr führt die Polizei gezielte Kontrollen durch – auf der Suche nach Messern, Waffen und Verstößen gegen das neue Verbot im öffentlichen Nahverkehr.