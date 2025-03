Das Wetter verspricht viel Sonne, und deshalb öffnet der Stadt-Biergarten in Schorndorf in diesem Jahr zum ersten Mal. Am Freitag geht es los.

Sascha Sauer 07.03.2025 - 10:35 Uhr

Das Wetter könnte Anfang März kaum besser sein. Auch fürs Wochenende sind frühlingshafte Temperaturen vorhergesagt. Deshalb hat der Betriebsleiter des Stadt-Biergartens in Schorndorf entschieden, erstmals in diesem Jahr zu öffnen – und zwar am Freitag, 7. März., Samstag, 8. März, und Sonntag, 9. März. Betrieb ist an allen drei Tagen in der Zeit von 11 bis 17 Uhr.