Immer öfter müssen junge Leute bei der krankheitsbedingten Absage von Prüfungsterminen um eine Erstattung bangen – weil selbst ärztliche Atteste nicht anerkannt werden.

Sascha Schmierer 09.04.2025 - 10:32 Uhr

Leben lässt es sich gut in Oberberken – zumindest, wenn man ein Auto hat oder nicht oft aus dem Haus muss. Denn mit dem Nahverkehr ist es in dem Schorndorfer Teilort so eine Sache. Eine Bahn fährt auch in Zeiten des Drei-Löwen-Takts nicht auf die Höhen des Schurwalds. Und auf den Bus zu warten, ist für die knapp 1500 Einwohner nicht eben vergnügungssteuerpflichtig.