Sichtbares Ergebnis des Fußverkehrs-Check: Pflanzkübel in Richtung Unterer Marktplatz. Die zweite Maßnahme ist derzeit in Planung.

Dirk Herrmann 14.06.2025 - 10:00 Uhr

Die Stadt Schorndorf macht einen weiteren Schritt in die richtige Richtung, nämlich hin zu einer fußgängerfreundlichen Innenstadt: Als Folge des Fußverkehrs-Checks 2023 wurde nun die erste von drei sogenannten Fokusmaßnahmen erfolgreich umgesetzt. Der Durchgang für Fußgängerinnen und Fußgänger am Bahnhofsvorplatz in Richtung Unterer Marktplatz wurde neu gestaltet und deutlich verbessert.