Die Stadtwerke Fellbach und Schorndorf sowie die Energieversorgung Filstal peilen den neuen Windpark Schurwald an. Die Investitionskosten liegen bei gut 42 Millionen Euro.
11.11.2025 - 16:00 Uhr
Gut Ding? Will gelegentlich Weile haben. Dass es sich um ein „gut Ding“ handelt, davon sind zumindest die künftigen Betreiber des vorgesehenen Windparks vorbehaltlos überzeugt. Wobei sich die Realisierung des Projekts mittlerweile schon gut eineinhalb Jahrzehnte hinzieht. Dass die Windkraftnutzung im Schurwald wirklich so sinnvoll und notwendig ist, wie die Energieversorger behaupten, daran haben etliche Bewohner der Schurwaldhöhen allerdings durchaus ihre Zweifel.