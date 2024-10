Vorfall am Bahnhof: Dieb schlägt Zeugen

Ein 32-Jähriger wird beim Diebstahl einer Getränkedose erwischt – und schlägt daraufhin auf einen jungen Mann ein.

fro 22.10.2024 - 11:51 Uhr

Ein 32-jähriger Mann ist am Montagnachmittag dabei beobachtet worden, wie er aus dem Bahnhofskiosk in der Schorndorfer Rosenstraße ein Dosengetränk stehlen wollte. Ein 24-Jähriger sprach ihn auf den Diebstahl an, woraufhin der ältere ohne Vorwarnung auf ihn einschlug und ihn zu Boden rang. Sein Opfer erlitt dadurch Platzwunden und Schürfungen im Gesicht.