Nach dem Pilzbefall muss die Holzkonstruktion der ehemaligen Meierei in Schorndorf für Zusatzkosten von zwei Millionen Euro neu aufgebaut werden.

Dirk Herrmann 30.09.2024 - 16:49 Uhr

Manchmal zeigt erst die akribische Inspektion, der zweite Blick hinter die Fassaden, welche Kalamitäten in einem Bauwerk stecken, das man eigentlich zu einem Schmuckkästchen aufhübschen wollte. Voller Optimismus hatten die Stadtplaner in Schorndorf die Sanierung des Spitalhofs auf den Weg gebracht, um daraus, ergänzt um einen Neubau, eine neue, prächtige Stadtbibliothek in Zentrum zu erhalten.