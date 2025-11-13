Der Heimatverein Schorndorf macht’s spannend: Er präsentiert neue Erkenntnisse zur Stadtgeschichte. Darunter Anekdoten aus einer Zeit, als Bauknecht noch wusste, was Frauen wünschen.
13.11.2025 - 16:00 Uhr
Offenkundig gibt es noch so manche Geheimnisse in der Schorndorfer (Rems-Murr-Kreis) Stadtgeschichte. Der Heimatverein verspricht jedenfalls für seine Veranstaltung am Montag, 17. November, die Enthüllung so mancher bisher unbekannter, unentdeckter Kapitel der Historie des Fleckens im mittleren Remstal, der von mittelalterlicher Architektur geprägt ist und zudem eines der schönsten Gotteshäuser weit und breit vorweisen kann.