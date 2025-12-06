Für die Präsentation der „Essenz 2025“ steigen die Mitglieder des Kunstvereins Schorndorf in der Q Galerie an Bord eines „Narrenschiffs“.

Unter dem Titel „Narrenschiff“ präsentiert der Kunstverein Schorndorf seine Jahresausstellung, die Essenz 2025, in den Räumen der Q Galerie im Arnold Areal. Die Vernissage ist am Montag, 8. Dezember, um 20 Uhr in den Räumen in der Karlstraße 19 in Schorndorf. Die Begrüßung übernimmt Ursula Quast vom Kunstverein, zur Einführung in die Ausstellung spricht der Künstler und Kunstpädagoge Gerhard van der Grinten.

Zur Präsentation der Werke seiner Künstlerinnen und Künstler hat der Kunstverein einige plakative Äußerungen formuliert: „Auf nach Narragonien. Die Crew des Kunstvereins ist Lagebeobachterin auf dem angeschlagenen Abenteuerkreuzfahrtschiff unserer Zeit“ – und sie stellt Fragen. Beispielsweise: „Kann irgendjemand Navigationskenntnisse nachweisen?“

„Wir werden das Schiff schon schaukeln“

Oder: „Gibt es genug Trinkwasser oder Schiffszwieback? Helfen Orakel und Schiffsärzte? Wurde der richtige Koch angeheuert?“ Oder: „Sind mögliche Meutereien in der Organisation berücksichtigt? Reicht der Platz in den Rettungsbooten zumindest für die Brückenelite? Was geschieht mit den Narren an Bord?“

Dank Filmen wie „Findet Nemo“, „Life of Pi“, „Der Sturm“, „Die Piratenbraut“, „Meuterei auf der Bounty“ oder „Titanic“ besitzt zumindest das kultur- und kinoaffine Publikum ein verlässliches Grundwissen über die Herausforderungen auf See. In Schorndorf jedenfalls ist man bezüglich der Zukunft „verhalten zuversichtlich“, getreu der Devise: „Wir werden das Schiff schon schaukeln.“

Mit über 50 Künstlermitgliedern verfügt der Kunstverein Schorndorf nach eigener Einschätzung über „ein beträchtliches kreatives Potenzial“. In der Ausstellung erleben die Besucher das ganze Spektrum zeitgenössischer Kunst – sei es Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Fotografie, Bildhauerei, Installation, Objektkunst, Video oder Film.

Die Ausstellung ist bis zum 25. Januar 2026 zu sehen. Zum umfangreichen Rahmenprogramm gehören diverse Führungen, ein „Kunst-Happen“ in der Mittagspause sowie ein Salon unter dem Motto „Die Narren sterben nicht aus“ am Mittwoch, 14. Januar, mit dem Stuttgarter Kabarettisten Peter Grohmann. Zudem gibt es am Freitag, 9. Januar, einen literarischen Abend zum spätmittelalterlichen Buch „Narrenschiff“ aus dem Jahr 1494 von Sebastian Brant.

Im Rahmenprogramm: Kabarett mit Peter Grohmann

Die Öffnungszeiten der Q Galerie für Kunst Schorndorf sind mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Am 24., 25. und 31. Dezember ist die Q Galerie für Kunst geschlossen.

Weitere Informationen und das gesamte Programm unter www.q-galerie.de.