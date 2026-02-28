Schorndorferin mit Gendefekt: Hoffnung für Hannah? – 5-Jährige braucht dringend Medikament aus USA

Wenn sie es zeitlich irgendwie einrichten können, gehen Alexander und Sabina Bosch ins Fitnessstudio. Fit bleiben ist das oberste Gebot für den 41-Jährigen und seine 40-jährige Frau aus Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Denn die beiden kämpfen einen ganz besonderen Kampf – einen Kampf für die Zukunft ihrer Tochter Hannah. Dabei können sie sich keine Schwäche leisten. „Unsere größte Sorge ist, was mit ihr werden wird, wenn wir nicht mehr da sind? Wer wird sich dann darum bemühen, dass sie das beste aller möglichen Leben hat? Damit wir das möglichst lange selbst tun können, dürfen wir uns keine Krankheiten und Schwächen leisten“, sagt Sabina Bosch.