In einem Mehrfamilienhaus bricht am Dienstag ein Feuer aus. Einen Tag später steht fest: neun Bewohner wurden verletzt - einer schwer.

red/dpa 23.04.2025 - 16:25 Uhr

Einen Tag nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schramberg (Kreis Rottweil) hat die Polizei die Zahl der Verletzten korrigiert. Nicht acht, sondern neun Menschen seien bei dem Feuer am Dienstag verletzt worden. Zudem gibt es erste Erkenntnisse zur Brandursache: Ein Heizstrahler in einer Erdgeschosswohnung soll angefangen haben zu brennen.