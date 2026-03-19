Im April trifft sich die Branche in der Carl Benz Arena Stuttgart. Die Regionalmesse bietet Einblicke in Schraubtechnik, Werkzeuge und C-Teile. Auch auf Vorträge mit praxisnahen Lösungen und eine Live-Zone dürfen Besucher sich freuen.

Erster Stopp war die SchraubTec Landshut in der Sparkassen Arena Landshut. Der nächste Termin steht aber bereits in den Startlöchern. Am 16. April 2026 macht die Regionalmesse Halt im Ländle. Fachbesucher können dabei in der Carl Benz Arena in Stuttgart mit Ausstellern ins Fachgespräch kommen. Parallel zur Ausstellung laden zehn praxisnahe Vorträge zum Austausch ein.

Praxiswissen für sichere Schraubverbindungen Was tun, wenn die Schraube sich lockert oder gar löst? Die Antwort darauf liefert Klaus Schaffner von Nord-Lock in seinem Vortrag. Er beleuchtet das Problem von sich lockernden oder lösenden Schrauben und stellt anschaulich die wichtigsten Ursachen sowie praxisbewährten Sicherungsmethoden für alle relevanten Anwendungsbereiche der Industrie vor. Kompakt, unterhaltsam und praxisnah stellt Schaffner verschiedene Schraubensicherungsarten – von klassischer Federscheibe bis hin zur Keilsicherungsfederscheibe – vor und vergleicht sie miteinander. Die Teilnehmer erhalten einen aktuellen Überblick über Normen, Prüfvorgaben und Erfolgsfaktoren für sichere Verbindungen – mit konkreten Beispielen aus Montage, Fertigung und Instandhaltung. Abschließend werden Strategien für die Auswahl der richtigen Sicherungsart für verschiedene Einsatzfälle diskutiert, damit das Motto gilt: „Schraube locker? Wir schaffen Abhilfe!“.

Vortrag über Vorlochtoleranzen in der Direktverschraubung

David Korn von Ejot nimmt die Besucher mit in das Thema Direktverschraubung in Leichtmetalle. Aufgrund hoher Vorlochtoleranzen stellt die Direktverschraubung in Leichtmetalle eine Herausforderung für herkömmliche, gewindefurchende Schrauben dar. Anhand eines Praxisbeispiels zeigt Korn eine Lösung, die über das gesamte Toleranzfeld eine konstante Vorspannkraft gewährleistet und kostspielige Maßnahmen zur Toleranzreduzierung vermeidet.

Für den Besuch dieses und aller weiterer Vorträge erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat als Nachweis für Weiterbildung und Fachkompetenz.

Künstliche Intelligenz in der Montageüberwachung

Wie ein bidirektionales Montageblatt zur KI-basierten Montageüberwachung und Optimierung führt, erläutert Jan Hebig von Mdesign in seinem Vortrag. Die aktuelle Norm für Verschraubungen in Schienenfahrzeugen geht bereits weiter und verlangt für kritische Verbindungen zusätzliche Anforderungen an die Montage sowie deren Überwachung. Mit dem bidirektionalen Montageblatt soll dabei eine Überwachung der Montage sichergestellt werden.

Eine durchgängige Dokumentation – von der Berechnung der Montageparameter bis hin zur Erfassung der Steuer- und Überwachungsparameter im Montageprozess – wird den erhöhten Anforderungen an kritische Verbindungen gerecht. Die Datenerfassung dieser Steuer- und Überwachungsparameter wird anschließend für statistische Auswertungen herangezogen.

Auf Basis von E-Learning werden im Hintergrund automatisiert KI-Modelle generiert. Dadurch kann mit zunehmender Genauigkeit eine Vorhersage der Montageparameter für künftige Verbindungen getroffen werden. Dies gilt insbesondere für die Reibwerte an der Kopfauflage und im Gewinde sowie deren Streuung.

Eine genauere Vorhersage der Reibwerte mit engeren Streubereichen ermöglicht im Dimensionierungsprozess eine zugeschnittene Ermittlung der Montageparameter. Auf diese Weise können Verbindungen sicherer ausgelegt und montiert werden.

Die Live-Zone: Anwendungsfälle aus erster Hand

Auch in Stuttgart wird es erneut eine Live-Zone geben, in der die Aussteller ihre Anwendungsfälle in sechs Sessions live in einem eigenen Bereich präsentieren. Den Auftakt übernimmt Markus Fischer von SCS Concept, der bereits viele Jahre Erfahrung mit schraubtechnischen Audits gesammelt hat. Er berichtet von teils unglaublichen Erlebnissen und zeigt damit, warum in dieser vermeintlich so einfachen und gut funktionierenden „Schraube“ noch immer so viel Potenzial steckt.

Christian Kleber von Celo präsentiert mit Powerlok eine Lösung gegen selbstlockernde Schrauben. Sich lösende Schrauben gehören zu den hartnäckigsten und teuersten Herausforderungen in der industriellen Montage und Fertigung. Durch Vibrationen, thermische Wechsel, Materialkriechen und wiederholte Belastungen verlieren konventionelle Verbindungselemente ihre Klemmkraft – mit der Folge von Verbindungsversagen, Maschinenausfällen und kostspieligen Stillständen. Vorgestellt werden dabei die physikalischen Ursachen, die Grenzen klassischer Sicherungsmethoden sowie ein Lösungsansatz mit Powerlok-Gewindetechnologie und ergänzenden Elementen, die sowohl vibrationsbedingtes Lösen als auch Materialrelaxation in anspruchsvollen Anwendungen wirksam beherrschen.

Veranstalter der SchraubTec ist die Vogel Communications Group (VCG). Der Würzburger Anbieter für Fachkommunikation vernetzt mit der Regionalmessen-Serie deutschlandweit und effizient Expertenwissen rund um die Themenwelten von Schraubenverbindungen, -beschaffung beziehungsweise -logistik und Schraubtechnik und schließt damit eine Angebotslücke im Industriesektor. Das Messekonzept fokussiert stark auf die konkreten Anwendungen und Schraubaufgaben der Industrie.

Weitere Informationen zur Messe finden Interessierte auf der Website der SchraubTec.