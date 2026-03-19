Im April trifft sich die Branche in der Carl Benz Arena Stuttgart. Die Regionalmesse bietet Einblicke in Schraubtechnik, Werkzeuge und C-Teile. Auch auf Vorträge mit praxisnahen Lösungen und eine Live-Zone dürfen Besucher sich freuen.
09.04.2026 - 08:02 Uhr
Erster Stopp war die SchraubTec Landshut in der Sparkassen Arena Landshut. Der nächste Termin steht aber bereits in den Startlöchern. Am 16. April 2026 macht die Regionalmesse Halt im Ländle. Fachbesucher können dabei in der Carl Benz Arena in Stuttgart mit Ausstellern ins Fachgespräch kommen. Parallel zur Ausstellung laden zehn praxisnahe Vorträge zum Austausch ein.