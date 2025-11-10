Der Polizeieinsatz endet noch glimpflich für den Täter, da er mit einer Schreckschusswaffe unterwegs war.
10.11.2025 - 17:16 Uhr
Am späten Freitagabend sorgte ein 23-jähriger Mann für einen Polizeieinsatz mit mehreren Fahrzeugen, nachdem er gegen 22.25 Uhr auf einem Spielplatz im Anna-Fischer-Weg in Bernhausen zwei Schüsse in die Luft abgegeben hatte. Zeugen hatten ihn dabei beobachtet, die zu einem nahe gelegenen Parkplatz geflohen sind. Der 23-Jährige hat sie dabei verfolgt und nochmals in die Luft geschossen.