Hohe Mieten, schlechte Anbindung mit Bus und Bahn oder Sorgen um die Pflege: Wie Künstliche Intelligenz helfen soll, eigene Anliegen an Politikerinnen und Politiker zu schreiben.

Bremen/Berlin/Duisburg - Ein Bremer Tüftler möchte Bürgerinnen und Bürgern helfen, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz schnell und einfach Politiker zu kontaktieren. Wer ein Anliegen hat, kann sich über das Portal "Brief nach Berlin" einen Entwurf verfassen und die Kontaktdaten des zuständigen Abgeordneten heraussuchen lassen.

"Ich finde wirklich rührend, dass Leute sagen: Ich habe mich zum ersten Mal getraut, einen Brief zu schreiben", sagt Entwickler Thomas Lorenz. Mehr als 800 Menschen aus ganz Deutschland ließen in den ersten Wochen ein Schreiben aufsetzen. Zuvor hatte der Podcast "Lage der Nation" und mehrere Medien darüber berichtet.

Für die Mutter entwickelt

Die Idee kam dem 34-Jährigen im Februar im Gespräch mit seinen Eltern aus Duisburg. Seine Mutter habe sich über Müllberge und Randalierer geärgert. "Ich dachte: Ja, Mensch, dann schreib doch mal deinem Abgeordneten", erinnert sich Lorenz. Doch seine Mutter habe gezögert und Argumente vorgeschoben: Wer interessiert sich überhaupt für ihre Probleme? Wie soll sie einen solchen Brief formulieren? Und wann soll sie die Zeit dafür finden?

Lorenz schüttelt bei der Erinnerung daran den Kopf. "Das muss doch leichter gehen." Spontan tüftelte der Politikwissenschaftler mit Künstlicher Intelligenz und entwickelte einen Prototyp. Seine Mutter testete das Portal - und verfasste ein Schreiben an einen Abgeordneten. "Das war schon richtig cool zu sehen, dass sie den Brief dann tatsächlich eingeworfen hat."

Wie "Brief nach Berlin" funktioniert

Das kostenlose Portal funktioniert am Handy, Tablet und Rechner. Nutzerinnen und Nutzer können ihr Anliegen schriftlich oder per Sprachnachricht schildern. Ein Entwurf und die Kontaktdaten des zuständigen Politikers kommen nach ein paar Klicks per Mail. "Schreib's am besten handschriftlich ab und personalisiere das so, dass es für dich passt", rät der Entwickler.

Dem 34-Jährigen ist wichtig, dass die Briefe am Ende per Hand geschrieben und mit der Post versendet werden. "Ein handschriftlicher Brief fällt unter diesen ganzen Drucksachen noch mal ganz anders auf", sagt Lorenz, der früher als Praktikant für zwei SPD-Bundestagsabgeordnete gearbeitet hat. "Dann sieht man: Okay, jemand hat sich wirklich Zeit und Mühe gegeben, das persönliche Anliegen zu adressieren."

Welche Daten erfasst werden

Ein Account sei dafür nicht nötig, versichert Lorenz. "Mir ist es wichtig, dass es super datenschutzkonform ist." So speichert der 34-Jährige keine persönlichen Angaben und greift auf Künstliche Intelligenz aus Frankreich zurück. Nur durch freiwilliges Feedback erhält er im Anschluss ein paar wenige Informationen - etwa dass sich momentan viele wegen der geplanten Gesundheitsreform an ihre Abgeordneten wenden. "Es macht auch Sinn, gerade akute Themen aufzugreifen, wo vielleicht noch so ein bisschen Entscheidungsspielraum ist."

Mit "Brief nach Berlin" verdient Lorenz kein Geld. Im Gegenteil: Er kommt für die laufenden Kosten auf und steckt viel freie Zeit in die Entwicklung des Portals. "Das ist mein Engagement gerade." Er hofft, dass Menschen sich auf diese Weise nicht mehr politisch ausgeliefert fühlen, sondern selbst aktiv werden und sich demokratisch einbringen. "Eine Garantie ist sowieso nicht dabei, dass sich danach die Welt ändert."

Bald auch Post ans Rathaus und an die Landesregierung

Lorenz möchte das Tool noch perfektionieren. So sollen die Formulierungen der Künstlichen Intelligenz möglichst alltagsnah sein und das Textfeld für das eigene Anliegen direkt auf der Startseite erscheinen. Bis Ende Juni sollen auch Schreiben an die Landesregierungen und an die Kommunen möglich sein.

Künftig soll die Künstliche Intelligenz vorschlagen, welches Thema am besten bei welcher Ansprechperson aufgehoben ist. Etwa beim Abfall: "Es ist zwar gut, dass meine Mutter nach Berlin schreibt: Ey, Duisburg hat Probleme damit. Wir haben strukturelle Schwierigkeiten und das Ruhrgebiet generell ist vernachlässigt", meint Lorenz. "Aber eigentlich wäre dieser Brief besser bei der Kommune aufgehoben."

Der 34-Jährige möchte auch seine Kontakte ins Ausland nutzen und hofft, dass Entwickler aus anderen Ländern seine Idee aufgreifen. "Man kann den Code einsehen im Internet", sagt Lorenz. Doch das Angebot müsste noch für die jeweiligen Bedingungen vor Ort angepasst werden. So eigne sich etwa die Künstliche Intelligenz aus Frankreich besonders für europäische Sprachen, für einen anderen Sprachraum gebe es möglicherweise eine bessere Lösung.