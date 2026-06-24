Hohe Mieten, schlechte Anbindung mit Bus und Bahn oder Sorgen um die Pflege: Wie Künstliche Intelligenz helfen soll, eigene Anliegen an Politikerinnen und Politiker zu schreiben.
24.06.2026 - 05:00 Uhr
Bremen/Berlin/Duisburg - Ein Bremer Tüftler möchte Bürgerinnen und Bürgern helfen, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz schnell und einfach Politiker zu kontaktieren. Wer ein Anliegen hat, kann sich über das Portal "Brief nach Berlin" einen Entwurf verfassen und die Kontaktdaten des zuständigen Abgeordneten heraussuchen lassen.