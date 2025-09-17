Das neue Schuljahr hat begonnen und damit auch die Hochkonjunktur im Schreibwarenhandel. So verliefen die ersten Tage.
Die Ferien sind vorbei. Zwar ist die sommerliche Bräune noch nicht verblasst und die Erinnerungen an entspannte Tage am Meer, in den Bergen oder im Freibad sind noch lebendig, aber das neue Schuljahr will vorbereitet werden. Dazu gehört auch das Arbeitsmaterial für zahlreiche Fächer. Folglich sind die ersten Tage des neuen Schuljahrs, auch die Tage, an denen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern in die Schreibwarengeschäfte eilen, um das benötigte Material für die anstehenden Wochen und Monate zu besorgen.