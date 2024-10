Schreibwarengeschäft Beuttler in Hemmingen schließt

Petra Beuttler schließt nach 44 Jahren ihr Schreibwarengeschäft in Hemmingen. Sie zieht der Familie wegen nach Sachsen. Zunächst muss die 48-Jährige aber noch eine Herausforderung ganz anderer Art meistern.

Stefanie Köhler 07.10.2024 - 17:40 Uhr

Wenn Petra Beuttler nicht gerade das Telefon abnimmt, dann kümmert sie sich im Laden um ihre Kundschaft. Frauen und Männer, Menschen aus Hemmingen, von denen die 48-Jährige viele kennt, auch persönlich, etliche gar duzt. „Die Gespräche werden mir mega fehlen“, sagt Petra Beuttler. Die Bindung zur Kundschaft sei groß in einem kleineren Ort wie Hemmingen. Petra Beuttler führt seit 22 Jahren das gleichnamige Schreibwarengeschäft in der Münchinger Straße. Mit Herzblut, wie sie sagt. Und was man schnell merkt, wenn man sie beobachtet und reden hört.