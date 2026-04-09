Schriftzug im Kreis Esslingen Geheimaktion in Hohengehren: Baltmannsweiler rätselt über Hollywood-Kopie
Ein Hollywood-ähnlicher Schriftzug sorgt in Hohengehren für Aufsehen. Die Urheber sind unbekannt. Was sagt Bürgermeister Schmid dazu?
Ein Hollywood-ähnlicher Schriftzug sorgt in Hohengehren für Aufsehen. Die Urheber sind unbekannt. Was sagt Bürgermeister Schmid dazu?
Ein gesundes Selbstbewusstsein scheint im Baltmannsweiler Stadtteil Hohengehren zu herrschen. Wie über der Filmfabrik Hollywood prangt dort seit Anfang April ein Schriftzug mit dem Namen des Stadtteils. Ob die Verkleinerung der Buchstabenhöhe dem Maßstab „Los Angeles zu Baltmannsweiler“ entspricht, ist noch ungeklärt. Ebenfalls unbekannt sind bislang der oder die für den Schriftzug Verantwortlichen, bestätigt Simon Schmid, Baltmannsweiler Bürgermeister. Nur eines scheint klar zu sein: dass nichts klar ist.