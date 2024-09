In einer Gemeinschaftsunterkunft im Kreis Schwäbisch Hall kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Messer sind im Einsatz, vermutlich auch Glasflaschen.

red/dpa/lsw 16.09.2024 - 16:02 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge griff am Sonntag eine Gruppe eine andere mit Messern an.