Schüler beim Racing-Wettbewerb Mit dem Miniaturrennwagen von Sindelfingen nach Singapur
Schüler aus Sindelfingen, Backnang und Schleswig-Holstein konstruieren gemeinsam Miniaturrennwagen und treten an beim STEM-Racing Wettbewerb.
Schüler aus Sindelfingen, Backnang und Schleswig-Holstein konstruieren gemeinsam Miniaturrennwagen und treten an beim STEM-Racing Wettbewerb.
Ihre Autos sollen gewinnen, mit dem größten möglichen Tempo und der größten technischen Perfektion über eine Rennstrecke fliegen. Ihre Strecke ist 20 Meter lang und ihre Autos messen etwas mehr als 20 Zentimeter. Das Team Spektrum besteht aus Schülern und nimmt teil am Wettbewerb des STEM-Racing, vormals „Formel 1 an der Schule“. Es kommt aus Sindelfingen und Backnang, besteht aus drei Schülern, die mittlerweile Verstärkung erhalten haben von drei weiteren aus Schleswig-Holstein. Lasse Niehus, Neel Basu und Noah Schott, 18, 17 und 18 Jahre alt, tüfteln, planen, entwickeln und dokumentieren mit entschiedener Leidenschaft. Tom, Jan und Paul sind im Marketing, bei Social Media und in der Konstruktion mit dabei.