Schüler sollen ihre Klassenräume künftig selbst putzen. Der Vorschlag des Oberbürgermeisters von Schwäbisch Gmünd schlägt hohe Wellen. Was sagen Schulleiter und Schüler im Kreis dazu?
15.10.2025 - 16:53 Uhr
Thomas Rampp ist Hausmeister am Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) Fellbach und damit wohl ein ganz guter Ansprechpartner, wenn es um Themen wie Schüler und Sauberkeit geht. Zur aktuellen Debatte darüber, ob Jungs und Mädchen ihre Klassenräume selbst putzen sollen, hat er deshalb eine klare Meinung: „Eine Grobreinigung durch die Schüler wäre wünschenswert, um unsere Reinigungskräfte zu unterstützen. Eine Erleichterung wäre auch die ordnungsgemäße Trennung des Mülls. Aber von einer generellen Reinigung durch Schüler halte ich nicht viel.“