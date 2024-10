Rhona Fetzer beantwortet im Sindelfinger Gymnasium Unterrieden alle Fragen der Schüler – und lobt ihre Interviewer. Was waren die Fragen?

Oscar Moreno 28.10.2024 - 17:31 Uhr

Es ist eigentlich ein ganz normaler Morgen am Gymnasium Unterrieden in Sindelfingen-Maichingen. In der Mensa ist aufgestuhlt worden. Außerdem stehen zwei Sofas an der Stirnseite einer kleinen Bühne. Mikrofone werden getestet, Beamer eingerichtet und Blumenvasen aufgestellt. Die Pause ist zu Ende, Schülerinnen und Schüler kommen herein und nehmen Platz. Einige haben noch rote Köpfe vom Pausenkick im Schulhof. Gespräche, Gelächter und Geschrei werden plötzlich von Freddie Mercury übertönt. „We are the Champions“ schallt es aus den Boxen. Der Lieblingssong des heutigen Gastes bei den schulinternen Couchgesprächen – Rhona Fetzer.