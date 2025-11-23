Bei der Verabschiedung des Leonberger OB Martin Georg Cohn diskutiert er mit seinem Tübinger Kollegen Boris Palmer und dem Schüler-Funktionär Quentin Gärtner.
Preisfrage: Wer ist der wortgewandtere Oberbürgermeister: Boris Palmer aus Tübingen oder Martin Georg Cohn aus Leonberg? Es ist wohl der Medienstar aus der der süddeutschen Universitätsstadt, wenngleich sein Kollege ihm direkt auf den Fersen ist. Cohn, der in Ende November aus dem Amt scheidet, hat Palmer anlässlich seiner Verabschiedung in der Leonberger Stadthalle zu einer Diskussion „über das Geheimnis erfolgreicher Städte“ eingeladen.