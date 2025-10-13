Tausend Unterschriften, eine geplante Demo – jetzt kommt der Kurswechsel des Landratsamts, das Eltern an den Schülerbeförderungskosten beteiligen will. Doch nicht alle profitieren davon
13.10.2025 - 16:00 Uhr
Erst war von sozialer Gerechtigkeit die Rede, dann von einem „Korrekturhinweis“ auf Instagram. Inzwischen ist klar: Schwerbehinderte Kinder, die eine Sonderbeförderung benötigen, sollen weiterhin keine Kosten tragen. Das hat das Landratsamt Rems-Murr in einem Schreiben an betroffene Eltern klargestellt.