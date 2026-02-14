Eine Schülergruppe aus München verbringt Zeit in den österreichischen Bergen. Bei einem Rodelausflug kommen zwei Mädchen von der Piste ab. Der Unfall endet tragisch.

Nach einem schweren Rodelunfall ist eine 13 Jahre alte Schülerin aus Bayern in Österreich an ihren schweren Verletzungen gestorben. Sie starb in einer Klinik in Salzburg, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Unglück war am Donnerstag während eines Aufenthaltes einer Schülergruppe aus München im Wintersportgebiet Rauris passiert. Zuvor hatte die Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“ berichtet.

Nach Angaben der Polizei war die 13-Jährige mit einem gleichaltrigen Mädchen beim Rodeln von der Piste abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Eines der Mädchen sei etwa 16 Meter tief über steiles Gelände im Wald abgestürzt, hieß es.

Schüler trugen Helme

Beide Schülerinnen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Über den Zustand des zweiten Mädchens machten die Behörden keine Angaben.

Die Schülerinnen trugen beim Rodeln Helme, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Wie es zu dem Unfall kam, war vorerst unklar. Die österreichische Alpinpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.