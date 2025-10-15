Nach anderthalb Jahren aufwendiger Probenzeit: Schüler zweier Marbacher Schulen führen ein Gesangs-, Schauspiel- und Tanzstück in der Ludwigsburger Karlskaserne auf.
15.10.2025 - 08:00 Uhr
Die Vorfreude auf das Großereignis ist bei den letzten Proben in der Marbacher Karl-Nusser-Halle spürbar. Die Akteure wollen endlich auf die Bühne bringen, was sie sich schweißtreibend erarbeitet haben. Der Countdown läuft: Am Freitag , 17. Oktober, findet die Premiere des Musicals „Hairspray“ in der Ludwigsburger Karlskaserne statt.