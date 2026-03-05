Schülerprotest Frieden erfordert mehr als Streiks
Schüler streiken erneut gegen die Wehrpflicht. Doch das Thema ist komplexer als die Streikparolen den Anschein erwecken, meint unser Autor Armin Käfer.
Schüler streiken erneut gegen die Wehrpflicht. Doch das Thema ist komplexer als die Streikparolen den Anschein erwecken, meint unser Autor Armin Käfer.
Frieden ist ein legitimes Ziel. Es gibt nichts daran auszusetzen, wenn junge Menschen sich für Frieden einsetzen. Ob es allerdings zielführend ist, zu diesem Zweck die Schule zu schwänzen, steht auf einem anderen Blatt. Zehntausende haben es bereits im Dezember getan und nun wieder vor. „Wir wollen Frieden!“ lautet eine der Parolen des für diesen Donnerstag anberaumten Schulstreiks.