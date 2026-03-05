 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Frieden erfordert mehr als Streiks

Schülerprotest Frieden erfordert mehr als Streiks

Schülerprotest: Frieden erfordert mehr als Streiks
1
Wehrdienst ist nicht jedermanns (und jeder Frau) Sache. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Schüler streiken erneut gegen die Wehrpflicht. Doch das Thema ist komplexer als die Streikparolen den Anschein erwecken, meint unser Autor Armin Käfer.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Frieden ist ein legitimes Ziel. Es gibt nichts daran auszusetzen, wenn junge Menschen sich für Frieden einsetzen. Ob es allerdings zielführend ist, zu diesem Zweck die Schule zu schwänzen, steht auf einem anderen Blatt. Zehntausende haben es bereits im Dezember getan und nun wieder vor. „Wir wollen Frieden!“ lautet eine der Parolen des für diesen Donnerstag anberaumten Schulstreiks.

 

Doch Frieden lässt sich nicht herbeistreiken. Von Streiks werden sich Leute wie Wladimir Putin wenig beeindrucken lassen, die den Frieden in Europa am meisten bedrohen. Es sei denn, in Moskau würden massenhaft Schüler auf die Straße ziehen und sich der Kriegspolitik des Kreml widersetzen.

Es wäre verantwortungslos, nicht über Wehrpflicht nachzudenken

Der Schulstreik in Deutschland ist nicht in erster Linie ein pazifistisches Bekenntnis. Er richtet sich vorrangig gegen die Wehrpflicht. Auch das ist ein legitimes, wenn auch diskussionsbedürftiges Ziel. Aktuell gibt es bei uns gar keine Wehrpflicht. Sie steht zwar im Grundgesetz, ruht aber seit 15 Jahren. Der Protest gilt dem Risiko, dass die Wehrpflicht reaktiviert werden könnte. Wie seinerzeit bei Fridays for Future könnte aus den Streiks eine Massenbewegung entstehen. Anders als als in jenem Fall stellt sich jedoch die Frage, ob das in unser aller Interesse wäre. In diesen Wochen erhalten Zigtausende junger Menschen Post von der Bundeswehr. 682 000 werden dieses Jahr volljährig. Der Staat wirbt unter ihnen um Freiwillige, die bereit sind, Wehrdienst zu leisten. Im Moment sind die deutschen Streitkräfte nicht verteidigungsfähig. Sie bräuchten mindestens 260 000 Soldatinnen und Soldaten, um es zu werden. Zurzeit sind es 186 400.

Jedes Jahr müssten 30 000 neue hinzukommen, um wenigstens den Bestand zu sichern. 2025 waren es nur 13 500. Es wäre verantwortungslos, wenn die Bundesregierung unter diesen Umständen nicht über eine Neuauflage der Wehrpflicht nachdenken würde. Etliche Staaten, vor allem Russlands Nachbarn, haben diesen Schritt bereits vollzogen.

Frieden und Wehrpflicht sind keine Gegensätze

Die Diskussion über eine neue Wehrpflicht entspringt nicht der schieren Willkür vermeintlich militaristischer Politiker – sie wird uns von Putin aufgezwungen. Sein völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine führt es uns täglich vor Augen. Ohne Wehrpflicht wäre die Ukraine längst ein Vasallenstaat Putins. Dies wiederum wäre womöglich der erste Dominostein, der die Freiheit auch in anderen europäischen Ländern zu Fall bringt. Solche Überlegungen sind keineswegs das Resultat kriegslüsterner Logik – sie sind unerlässlich für alle, die vor dem Kalkül der Kriegstreiber nicht kapitulieren wollen.

„Si vis pacem, para bellum“ – dieses lateinische Sprichwort gehörte zum Pensum früherer Schülergenerationen: „Wenn Du Frieden willst, bereite Dich auf Krieg vor“, heißt es frei übersetzt. Wehrdienst, Wehrpflicht und Frieden sind keine Gegensätze. Unter Umständen ist das eine die Gewähr für das andere: Wehrpflicht ist ein legitimes Instrument, um den Frieden zu sichern.

Niemand wird zum Dienst an der Waffe gezwungen

Der Wehrdienst eröffnet jungen Menschen eine erste Gelegenheit, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, die ihnen Bildung ermöglicht, ein Demonstrationsrecht gewährt und Schutz bietet. Nicht alle müssen dafür gleich zur Waffe greifen. Der Gesellschaft wäre auch gedient, wenn Schüler sich im Bereich des Zivilschutzes engagieren, etwa bei der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk oder dem Roten Kreuz. Eine Wehrpflicht könnte Überlegungen in dieser Hinsicht beschleunigen. Anders als die Parolen für den heutigen Streik den Anschein erwecken, wird in Deutschland niemand zum Dienst an der Waffe gezwungen. Es gibt auch sinnvolle und respektable Alternativen.

Weitere Themen

Newsblog zu Angriffen auf Iran: Iran bestreitet Raketenangriff auf die Türkei

Newsblog zu Angriffen auf Iran Iran bestreitet Raketenangriff auf die Türkei

Nach der Tötung von Irans oberstem Führer setzen die USA und Israel ihre Angriffe fort. Der Iran reagiert mit Gegenangriffen. Mit unserem Newsblog bleiben Sie auf dem Laufenden.
USA und Iran-Krieg: Trump verprellt wichtige Wählergruppen

USA und Iran-Krieg Trump verprellt wichtige Wählergruppen

Donald Trump versprach immer wieder, Amerika aus Kriegen herauszuhalten. Jetzt stellen sich wegen des Angriffs auf den Iran wichtige Stimmen seiner MAGA-Bewegung gegen ihn.
Von Rainer Pörtner
Außenminister fordert Solidarität: Spanien über Schweigen von Merz bei Trump verärgert

Außenminister fordert Solidarität Spanien über Schweigen von Merz bei Trump verärgert

Trump kritisiert Spanien vor laufenden Kameras scharf, Merz bleibt im Weißen Haus zunächst still. Spaniens Außenminister fordert mehr Zusammenhalt.
Russland: Putin erwägt Stopp der Gaslieferungen in EU - „jetzt sofort“

Russland Putin erwägt Stopp der Gaslieferungen in EU - „jetzt sofort“

Die EU will russisches Gas bald komplett stoppen. Jetzt erwägt Kremlchef Putin, ob Russland den Energiefluss nicht schon vorab selbst einstellen sollte.
Ukraine-Konflikt: Putin: Kiew verübt „Terroranschlag“ auf Gas-Tanker im Mittelmeer

Ukraine-Konflikt Putin: Kiew verübt „Terroranschlag“ auf Gas-Tanker im Mittelmeer

Erneut gibt es einen Vorfall mit einem russischen Tanker, diesmal im Mittelmeer. Es gibt Verletzte. Moskau beschuldigt Kiew, spricht auch von Piraterie und warnt vor den Folgen.
Teheran: Bei Angriff auf Botschaft in Beirut: Iran droht Israel mit weltweiter Vergeltung

Teheran Bei Angriff auf Botschaft in Beirut: Iran droht Israel mit weltweiter Vergeltung

Irans Armeesprecher warnt Israel vor Angriffen auf die iranische Botschaft in Beirut. Man habe „sehr große Fähigkeiten“, heißt es.
„Motra-Monitor“: Studie: Rechtsextreme Einstellungen zunehmend hoffähig

„Motra-Monitor“ Studie: Rechtsextreme Einstellungen zunehmend hoffähig

Eine Langzeit-Studie zeigt: Gerade junge Leute sind immer häufiger offen für rechtes Gedankengut. Anders ist die Entwicklung bei älteren Menschen.
Von red/KNA
UN-Kinderhilfswerks: Unicef: Sieben Kinder bei israelischen Angriffen im Libanon getötet

UN-Kinderhilfswerks Unicef: Sieben Kinder bei israelischen Angriffen im Libanon getötet

Seit Montag ist der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah neu entflammt. Dabei trifft es auch die Jüngsten im Land.
Washington: Angriff auf den Iran facht in den USA Streit um Kriegserklärungen neu an

Washington Angriff auf den Iran facht in den USA Streit um Kriegserklärungen neu an

Nach dem von US-Präsident Trump befohlenen Großangriff auf den Iran ringt Washington um die Kontrolle über den Militäreinsatz. Eine Kriegsbefugnisresolution soll Trumps Macht begrenzen.
Zoff in AfD: Beatrix von Storch und Kay Gottschalk geraten aneinander

Zoff in AfD Beatrix von Storch und Kay Gottschalk geraten aneinander

Ist Beatrix von Storch gegenüber einem AfD-Fraktionskollegen rabiat geworden? Storch sagt, sie habe nur an seine Stirn getippt. Der Betroffene hat das anders erlebt.
Weitere Artikel zu wehrpflicht Frieden Kommentar Wehrdienst Protest
 
 