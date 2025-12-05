Hunderte Schüler und Schülerinnen haben nach der Bundestagsentscheidung am Freitag gegen die Wiedereinführung des Wehrdienstes in Stuttgart demonstriert.
05.12.2025 - 15:14 Uhr
„Wir machen nicht mit!“, sagten neben den Sprechern der organisierenden Gruppen auch rund 800 Schüler und Schülerinnen in Stuttgart am Freitagmittag zur Wiedereinführung der Wehrpflicht. Angemeldet waren laut Polizei ursprünglich 150 bis 200 Teilnehmer. Die bundesweite Initiative „Nie wieder Krieg“ hat am 5. Dezember zum Streik aufgerufen – auf dem Kronprinzplatz war nur eine von rund 100 Demonstrationen bundesweit.