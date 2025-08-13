Zeugen melden am Montagabend mehrere Schüsse vor einer Flüchtlingsunterkunft in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg). Zu Täter und Opfer gibt die Polizei bislang nichts preis.
13.08.2025 - 12:43 Uhr
Eigentlich herrscht in Markgröningen derzeit große Vorfreude auf das Internationale Musikfest und den Schäferlauf. Zwei Wochenenden hintereinander wird die Stadt zur Feierzone. Da passt die Meldung, dass am Montagabend vor einer Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet „Im Sträßle“ Schüsse abgefeuert wurden, nicht so recht ins Bild.