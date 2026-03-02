In Niedersachsen umstellt die Polizei ein Wohnhaus, nachdem Schussgeräusche gemeldet wurden. Als die Kräfte reingehen, entdecken sie eine Leiche und versuchen vergeblich, eine zweite Person zu retten.

dpa 02.03.2026 - 16:10 Uhr

Bramsche - In einem Wohnhaus im niedersächsischen Bramsche nördlich von Osnabrück haben Einsatzkräfte einen toten Mann und eine schwerverletzte Frau entdeckt. Rettungsversuche blieben aber ohne Erfolg, auch die Frau sei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zu den Opfern und möglichen Hintergründen gibt es derzeit noch nicht.