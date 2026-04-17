Schüsse in Esslingen „Phänomen ist bekannt“ – Hochzeitskorsos gefährden Verkehr
Jüngst fielen bei einem Hochzeitskonvoi in Esslingen Schüsse. Dass sich solche Fälle häufen, kann die Polizei mangels Statistik nicht bestätigen.
Jüngst fielen bei einem Hochzeitskonvoi in Esslingen Schüsse. Dass sich solche Fälle häufen, kann die Polizei mangels Statistik nicht bestätigen.
Hupkonzerte und etliche Autos, die viel zu langsam durch die Straßen fahren: Nach der Straßenverkehrsordnung sind Autokorsos verboten und müssen, ähnlich wie Straßenrennen oder Umzüge, vorher bei der Straßenverkehrsbehörde angemeldet werden. Rechtlich nennt man das „übermäßige Straßenbenutzung“, wenn eine Route mehr als üblich in Beschlag genommen wird. Doch das macht praktisch niemand.