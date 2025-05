Bürger schreiben offenen Brief an OB – was dieser antwortet

Nachdem in Göppingen abermals Schüsse fallen, schreiben Bürger einen Brandbrief an OB Alexander Maier. Dieser zeigt Verständnis für das beschädigte Sicherheitsgefühl.

Sascha Maier 21.05.2025 - 11:57 Uhr

Am vergangenen Samstag ist in Göppingen ein 25-Jähriger niedergeschossen worden – auf offener Straße. Nachdem sich Vorfälle, bei denen Schusswaffen im Spiel sind, in der Kreisstadt häufen, verleiht ein offener Brandbrief, verfasst von Bürgern an OB Alexander Maier (Grüne), den Sorgen um Sicherheit Ausdruck. Auch wenn die Verfasser namentlich nicht bekannt sind, wird das schreiben aktuell fleißig in sozialen Medien geteilt, auch in der reichweitenstarken, privat betriebenen Facebook-Gruppe „Blaulichtreport Göppingen“.