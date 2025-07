Schüsse in New York - mutmaßlicher Täter tot

Großeinsatz der Polizei in Manhattan: Ein Mann läuft mit einem Gewehr in ein Hochhaus. Der mutmaßliche Schütze ist tot. Es werden mehrere Opfer befürchtet.

dpa 29.07.2025 - 03:21 Uhr

New York - Nach einem Schusswaffenvorfall in Manhattan gehen die Behörden von mehreren Opfern aus. Der Bürgermeister von New York, Eric Adams, sprach am Montagabend (Ortszeit) von mehreren Verletzungen durch Schüsse. US-Medienberichten zufolge kamen mehrere Menschen ums Leben. Bürgermeister Adams sagte, der mutmaßliche Täter sei tot. Das Motiv blieb unklar.