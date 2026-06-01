Ein 19- und ein 44-Jähriger sind im April am Bahnhof in Marbach angegriffen worden. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. Nun hat die Polizei gleich sieben Verdächtige ermittelt.
01.06.2026 - 16:16 Uhr
Der Vorfall war im Frühjahr das Gesprächsthema in Marbach gewesen, die Gerüchteküche in den Sozialen Medien kochte hoch: Am Abend des 16. April waren am Bahnhof der Schillerstadt zwei Männer zusammengeschlagen worden. Zudem sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Nun hat die Polizei gleich sieben Tatverdächtige ermittelt.