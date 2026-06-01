Ein 19- und ein 44-Jähriger sind im April am Bahnhof in Marbach angegriffen worden. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. Nun hat die Polizei gleich sieben Verdächtige ermittelt.

Der Vorfall war im Frühjahr das Gesprächsthema in Marbach gewesen, die Gerüchteküche in den Sozialen Medien kochte hoch: Am Abend des 16. April waren am Bahnhof der Schillerstadt zwei Männer zusammengeschlagen worden. Zudem sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Nun hat die Polizei gleich sieben Tatverdächtige ermittelt.

Verdächtige sind zwischen 16 und 21 Jahre alt Wie die Kriminalpolizei weiter mitteilt, handelt es sich um Jugendliche und Männer, die zum Tatzeitpunkt zwischen 16 und 21 Jahre alt waren. Konkret wird ihnen vorgeworfen, am Abend des 16. Aprils einen 19- und einen 44-Jährigen getreten und geschlagen zu haben. Die beiden Opfer mussten anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem sollen zwei der Verdächtigen vermutlich mit einer Schreckschuss- und einer Luftdruckwaffe mehrere Schüsse abgefeuert haben. Vor Ort waren Patronenhülsen gefunden worden.

Die genaue Tatbeteiligung sowie die Hintergründe, die zu dem Angriff geführt haben, sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Es sei laut Polizei nicht ausgeschlossen, dass der Grund der Auseinandersetzung in einer Vorgeschichte zu finden sein könnte. Schusswaffen konnte die Kriminalpolizei im Zuge ihrer bisher durchgeführten Maßnahmen keine sicherstellen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern weiter an.