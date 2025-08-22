Aufgrund von Zeugenaussagen geriet ein 24-Jähriger in den Fokus der Ermittlungen. Er soll am 11. August im Markgröningen mehrfach auf Kontrahenten geschossen haben.

In Markgröningen waren am 11. August in der Nacht in einem Industriegebiet mehrere Schüsse gefallen. Wie die Polizei nun am Freitag bekanntgegeben hat, wurde mittlerweile ein 24-jähriger Russe verhaftet, der verdächtigt wird, an besagtem Montagabend in der Wilhelm-Haas-Straße mehrfach eine Schusswaffe abgefeuert zu haben.

Zeugenaussagen führten auf die Spur des Mannes

Die Ermittlungen haben ergeben, dass wohl gegen 20 Uhr zwei Gruppen in der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft aneinandergeraten sind. Der Grund für die Auseinandersetzung sei allerdings noch unbekannt. Im Verlauf des Streits soll der Tatverdächtige jedenfalls mehrere Schüsse mutmaßlich in Richtung seiner Kontrahenten abgegeben haben. Getroffen oder gar verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand jedoch niemand.

Der 24-Jährige geriet durch Zeugenaussagen in den Fokus der Kriminalpolizei. Im Zuge weiterer, teilweise verdeckt geführter Ermittlungen, erhärtete sich der Verdacht. Das Amtsgericht Stuttgart erließ bereits am Montag, 18. August, einen Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag – allerdings musste der Verdächtige erst ausfindig gemacht. Wie sich zeigte, hielt sich dieser mittlerweile im Ostalbkreis auf, wo er am Donnerstag, 21. August, festgenommen wurde.

Durchsuchungen im Ostalbkreis und im Kreis Ludwigsburg

Im Anschluss an die Festnahme wurde die Wohnung im Ostalbkreis, in der sich der Mann vermutlich aufgehalten hatte, sowie seine eigene Anschrift im Landkreis Ludwigsburg durchsucht. Der Russe wurde am Freitagnachmittag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies den 24-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen und insbesondere die Auswertung der als Beweismittel sichergestellten Gegenstände dauern an.