Aufgrund von Zeugenaussagen geriet ein 24-Jähriger in den Fokus der Ermittlungen. Er soll am 11. August im Markgröningen mehrfach auf Kontrahenten geschossen haben.
22.08.2025 - 15:46 Uhr
In Markgröningen waren am 11. August in der Nacht in einem Industriegebiet mehrere Schüsse gefallen. Wie die Polizei nun am Freitag bekanntgegeben hat, wurde mittlerweile ein 24-jähriger Russe verhaftet, der verdächtigt wird, an besagtem Montagabend in der Wilhelm-Haas-Straße mehrfach eine Schusswaffe abgefeuert zu haben.