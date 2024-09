In München war offenbar wieder ein Islamist am Werk. Das Datum lässt die Tat besonders perfide erscheinen, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Armin Käfer 05.09.2024 - 15:42 Uhr

An jedem 5. September jährt sich für München ein Trauma: das Attentat palästinensischer Terroristen gegen israelische Sportler bei den Olympischen Spielen vor 50 Jahren. Alle neun Geiseln mussten damals ihr Leben lassen. Zum Glück haben die Sicherheitskräfte dazugelernt. Aber die unselige Tradition des Hasses auf Juden und Israelis ist damit nicht zu bannen. An diesem Donnerstag hat ein junger Mann mit seinem Leben dafür bezahlt, dass er sich von diesem Hass offenbar anstecken ließ. Was sonst könnte ihn motiviert haben, just am Jahrestag des Terrors vor dem israelischen Generalkonsulat zu schießen?